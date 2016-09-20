Путин назначил трех гентехнологов ОПК

Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуры первых трех генеральных технологов оборонно-промышленного комплекса, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин.

«Первые три руководителя технологических направлений президентом России одобрены, мы планируем, что на следующем заседании мы уже утвердим и остальных руководителей технологических направлений», — заявил журналистам вице-премьер.

По его словам, на эти должности были выбраны известные академики и ученые. Двое из них являются членами Академии наук — это глава НИИ МЭ «Микрон» Геннадий Красников, специализирующийся на микроэлектронике, и генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов — ведущий разработчик технологий новых материалов, композитов. Третьим гентехнологом назначен глава преприятия «Исток» в подмосковном Фрязино Александр Борисов.

Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил, что утверждение гентехнологов свидетельствует о том, что масштабная реформа научной сферы ОПК близится к завершению.

«Дело в том, что до сих пор мы выделяли значительные средства на финансирование академических институтов, которые находятся в ведении Российской академии наук, институтов, которые находятся в ведении других министерств и ведомств. И часто мы сталкивались с тем, что многие работы велись параллельно вне зависимости от какой-то единой координации», — пояснил зампред правительства РФ.

По его мнению, вместе с введением институтов генеральных конструкторов и генеральных технологов появится возможность объединить научные знания и технологический процесс.

Читайте также:



ОПК РФ может пополниться структурами микроэлектроники