Педофила из Подмосковья, совратившего 12 мальчиков, осудили на 23 года

Суд Москвы приговорил ранее судимого жителя Подмосковья Павла Крозу к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над 12 малолетними мальчиками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По версии следствия, преступник находил своих жертв в интернете или знакомился с ними на улице, а затем договаривался о встрече. Установлено, что с января по июнь 2014 года злоумышленник надругался над 12 мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет. Преступления Павел Крозу совершал в подъездах жилых домов, подвалах или на улице и иногда снимал свои действия на камеру телефона.

«Московский городской суд приговорил Крозу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит ТАСС сообщение представителей гособвинения.

Павла Крозу также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в образовательных учреждениях в течение 18 лет после отбытия основного наказания.

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