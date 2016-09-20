МИД: силы России и Сирии не наносили авиаудары по гумконвою под Алеппо

Российская или сирийская авиация не наносила ударов по гуманитарному конвою на юго-западной окраине Алеппо. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«С возмущением и неприятием рассматриваем попытки некоторых зарубежных кураторов бандформирований и террористов в Сирии возложить ответственность за инцидент на российские ВКС и сирийские ВВС, «разбомбившие» якобы гуманитарный конвой», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В материале подчеркивается, что авиаудары по гумконвою ООН не наносились ни российскими, ни сирийскими силами.

Обвинения России и Сирии в авиаударе в ведомстве назвали «скороспелыми» и не подкрепленными фактами.

«Помимо прочего обвинения рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной «ошибки», допущенной пилотами ведомой США коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр-эз-Зором», — говорится в заявлении.



Ранее сообщалось, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийского Алеппо погибло порядка 20 мирных граждан, а также один сотрудник сирийского Красного Полумесяца. По словам заместителя Генсека ООН Стивена О'Брайена, данное нападение может быть признано военным преступлением, в случае, если будет доказано умышленное нанесение ударов по волонтерам гуманитарной организации.