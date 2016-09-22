Зельфира Трегулова: «Люди напитались виртуальным и ждут подлинников»

Посетителям Третьяковской галереи станет комфортнее — концепция развития одной из крупнейших культурных институций страны предполагает создание зон отдыха, удобную организацию музейного пространства и реконструкцию зданий. О подробностях воплощения этого глобального замысла директор Третьяковки Зельфира Трегулова рассказала корреспонденту «Известий».

— Когда перемены станут ощутимыми?

— Думаю, наши посетители уже в ближайшее время почувствуют, что мы хотим повернуться им навстречу. Зрителя надо привлекать, воспитывать, образовывать и давать возможность проводить в музее замечательные часы.

— Открытие внутреннего двора в Третьяковской галерее на Крымском Валу — один из шагов в этом направлении?

— Конечно. Мы решили, не дожидаясь полной реконструкции здания, привести этот двор в порядок и превратить его в пространство, в котором приятно и комфортно находиться. Посетители могут присесть с чашкой кофе, проверить свои гаджеты, разрешить побегать ребенку и просто подышать воздухом. И, конечно же, мы рассчитываем, что этот двор станет местом проведения встреч, концертов, круглых столов. В мае следующего года планируем организовать там летний кинотеатр.

— На этот сезон вы заявили масштабный проект — Roma Aeterna. Что мы увидим?

— «Положение во гроб» Караваджо, «Мученичество святого Эразма» Никола Пуссена, «Видение святой Елены» Паоло Веронезе, «Оплакивание Христа» Джованни Беллини, две небольшие деревянные панели Рафаэля («Вера» и «Милосердие»), а также удивительные работы Фра Анджелико, Эрколе де Роберти Карраччи, Гвидо Рени, Артемизии Джентилески, Гверчино...



Всего — 41 произведение из постоянной экспозиции Пинакотеки Ватикана. И это действительно уникальные экспонаты. На моей памяти в мире еще не было выставки из этого музея с таким количеством работ высочайшего класса, важнейших для истории искусства и всего человечества.



— Третьяковская галерея специализируется на русском искусстве. Почему вдруг возникли итальянцы?

— Это — часть обменного проекта. Во время встречи президента Владимира Путина и папы Франциска I была выдвинута идея организовать выставку из собраний российских музеев в Ватикане и в одном из российских музеев — экспозицию из собрания Пинакотеки. Поскольку в первую очередь речь шла о представлении в Ватикане русского искусства, то так сложилось, что Третьяковская галерея стала главным участником проекта. Когда решался вопрос, где будет показано римское собрание, то не было двух мнений: это должна быть Третьяковка.

— Что повезете в Ватикан?

— Большой блок русской живописи второй половины XIX — начала XX века. В основном это картины, исходной точкой которых стало Священное Писание. «Христос в пустыне» Ивана Крамского, «Голгофа» Николая Ге, эскизы и ранние варианты «Явления Христа народу» Александра Иванова...



— Думаете, их оценят?

— Уверена в этом. Особенность интерпретации евангельских и библейских сюжетов в отечественном искусстве заключается в том, что они рассматриваются не сквозь призму канонической презентации сюжета. Это вечные темы и образы, через которые художник высказывает свое представление о великих истинах и о современности.

— Главное событие лета и осени в Третьяковке — выставка Айвазовского. Рекорд Серова еще не превзойден?

— Нет, почему? Превзойден с самого начала. Если на выставке Серова у нас было в среднем 4850 человек в день, то выставку Айвазовского посещают около 6 тыс. человек. Рекорд Серова мы побили. На сегодняшний день экспозицию посетили 235 тыс. человек.

— Вы запустили продажу билетов онлайн, но люди всё равно ждут у входа. Как будете решать проблему очередей?

— Мы очень серьезно анализировали то, как проходила выставка Серова. Прекрасно понимаем, что нами были допущены ошибки, которые в конце концов привели к пресловутой сломанной двери. Теперь же мы постарались «подстелить солому» всюду, где возможно. В частности, ввели посещение выставки по сеансам. Каждые полчаса запускаем 225 человек.

Но когда начали работать в таком режиме — увидели, что множество людей приходят и говорят: «Мы сегодня единственный день в Москве, хотим посмотреть Айвазовского. Мы не знали, что есть предварительная продажа билетов. Билетов на сегодня нет, как так? Это безобразие».



И мы решили перед каждым сеансом продавать по 25 билетов. Я не очень понимаю москвичей, которые стоят по 2–3 часа на улице, ожидая попадания в эту группу. Но таков их выбор.

— В последнее время появилось понятие «феномен очереди на Серова». Подразумевается, что интерес широкой публики к живописи — нечто новое. Можем ли мы говорить о тенденции?

— Да, в музеи отправились те, кто раньше туда не ходил. За 2014 год Третьяковскую галерею на Крымском Валу посетили 232 тыс.и зрителей — меньше, чем сейчас пришло на выставку Айвазовского. В прошлом году у нас побывали 500 тыс. человек, в этом мы рассчитываем на 750 тыс.



Ситуация меняется — и не только в России, но и во всем мире. Большинство музеев сегодня испытывают огромный приток посетителей, цифры растут быстро. Думаю, это свидетельствует о том, что люди достаточно напитались интерактивной и виртуальной реальностью и хотят вернуться к первоисточникам и оригиналам.

— У директора ГМИИ имени Пушкина Марины Лошак иное мнение. В интервью «Известиям» она сказала, что, на ее взгляд, никакого феномена нет и в их музей бывали очереди и подлиннее.

— Я читала ее интервью. Но после выставки Серова мы знаем, как выглядит очередь численностью полмиллиона человек. Вся Москва это видела. И мы не наблюдали чего-то подобного в последние годы. Хотя для нас это, конечно, новое явление. Никогда ни на одну выставку в Третьяковке (по крайней мере на нашей памяти) не приходило столько людей...

Справка «Известий»

Зельфира Трегулова окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. После аспирантуры того же вуза курировала международные выставки русского искусства во Всесоюзном художественно-производственном объединении Е.В. Вучетича. заведовала отделом зарубежных связей и выставок. Работала на руководящих должностях в ГМИИ имени Пушкина и Музеях Московского Кремля. С 2013 года возглавляла Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. С 2015-го — директор Третьяковской галереи.