Видео: Путин пошутил над слишком «серьезным» работником «Калашникова»

Во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске президент России Владимир Путин поздравил работников предприятия с Днем оружейника и пошутил над одним из сотрудников, вид которого, по мнению президента, был слишком «серьезным».



Речь российского президента транслировал телеканал RT.

«Хочу выразить надежду, что концерн будет развиваться, что у вас в этой связи будет хорошее настроение, с которым вы будете на работу ходить, а потом с таким же настроением домой возвращаться», — заявил Путин в ходе посещения завода.

На этих словах глава государства неожиданно прервал свою речь и обратил внимание на одного из работников.

«Ты что такой серьезный? Не верит как бы», — пошутил Владимир Путин.

После этого президент России заявил о необходимости увеличения гражданской продукции на оборонных предприятиях.

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