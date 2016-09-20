Видео: Путин пошутил над слишком «серьезным» работником «Калашникова»

Президент РФ предположил, что сотрудник концерна не верит, что предприятие будет развиваться, а у его работников будет хорошее настроение
Во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске президент России Владимир Путин поздравил работников предприятия с Днем оружейника и пошутил над одним из сотрудников, вид которого, по мнению президента, был слишком «серьезным».
Речь российского президента транслировал телеканал RT.
«Хочу выразить надежду, что концерн будет развиваться, что у вас в этой связи будет хорошее настроение, с которым вы будете на работу ходить, а потом с таким же настроением домой возвращаться», — заявил Путин в ходе посещения завода.
На этих словах глава государства неожиданно прервал свою речь и обратил внимание на одного из работников.
«Ты что такой серьезный? Не верит как бы», — пошутил Владимир Путин.
После этого президент России заявил о необходимости увеличения гражданской продукции на оборонных предприятиях.
Путин призвал предприятия оборонки выйти на гражданские рынки
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