Минобороны РФ сообщило о пикапе боевиков рядом с гумконвоем ООН

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, что вместе с подвергшимся нападению гуманитарным конвоем ООН в Сирии террористы перебрасывали пикап с минометом большого калибра.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что анализ видеозаписей с беспилотников передвижения гуманитарного конвоя 19 сентября по подконтрольной боевикам территории провинции Алеппо позволил выявить новые детали.

«На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра», — цитирует его слова «РИА Новости».

При этом официальный представитель Минобороны подчеркнул, что из видео неясно, правда, кто кого «прикрывает».

«Миномет — автоколонну с волонтерами «Белых касок» или все же наоборот? И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?» — уточнил он.

Ранее «Известия» сообщали, что российская или сирийская авиация не наносила ударов по гуманитарному конвою на юго-западной окраине Алеппо.

В результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийского Алеппо погибло порядка 20 мирных граждан, а также один сотрудник сирийского Красного Полумесяца. По словам заместителя Генсека ООН Стивена О'Брайена, данное нападение может быть признано военным преступлением, в случае если будет доказано умышленное нанесение ударов по волонтерам гуманитарной организации.