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Веронику Скворцову представят к награде

Министр здравоохранения РФ получит ее за оказание первой помощи пассажирке в самолете

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал представит министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову к награде за оказание первой помощи пассажирке самолета Москва — Нью-Йорк.

О том, что Скворцова получит награду, сообщил телеканал НТВ.

Главу Минздрава за спасение женщины поблагодарил в своем Twitter и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее «Известия» писали, что в Санкт-Петербурге на запасной аэродром совершил экстренную посадку самолет с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой из-за того, что пассажирке на борту стало плохо. Скворцова рассказала «Известиям», как оказывала первую помощь пассажирке самолета, которой стало плохо во время полета.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Веронику Скворцову представят к награде

Министр здравоохранения РФ получит ее за оказание первой помощи пассажирке в самолете

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