Веронику Скворцову представят к награде

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал представит министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову к награде за оказание первой помощи пассажирке самолета Москва — Нью-Йорк.

О том, что Скворцова получит награду, сообщил телеканал НТВ.



Главу Минздрава за спасение женщины поблагодарил в своем Twitter и мэр Москвы Сергей Собянин.

Тот случай, когда министр @MINZDRAV_RF не только чиновник, но в первую очередь ВРАЧ. Спасибо Веронике Игоревне за еще одну спасенную жизнь — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 сентября 2016 г.



Ранее «Известия» писали, что в Санкт-Петербурге на запасной аэродром совершил экстренную посадку самолет с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой из-за того, что пассажирке на борту стало плохо. Скворцова рассказала «Известиям», как оказывала первую помощь пассажирке самолета, которой стало плохо во время полета.