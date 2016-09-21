За нападением на колонну гумконвоя в Алеппо стоят сирийские террористы

За нападением на колонну с гуманитарной помощью в провинции Алеппо стоят боевики террористических организаций, а не авиация России или Сирии, как утверждают западные СМИ. Об этом «Известиям» заявил представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас.

— Нет никаких свидетельств, что российская или сирийская авиация наносила удары по колоннам с гуманитарной помощью. Всё указывает на обратное: поджигали и взрывали грузовики боевики террористических группировок. Обращает на себя внимание также факт, что инцидент с гуманитарным конвоем совпал по времени с наступлением боевиков на позиции сирийской армии в районе Алеппо. Таким образом, речь, скорее всего, идет о провокации, результатом которой уже стала шумиха, поднятая СМИ, которые обвиняют во всем Дамаск и Москву, —заявил «Известиям» Ваиль аль-Малас.

Министерство обороны России уже распространило заявление, в котором указывается, что ни Москва, ни Дамаск не имеют отношения к обстрелам.

«Никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось. Более того, в связи с тем, что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии осуществлялось его сопровождение беспилотными средствами. Около 13.40 мск весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки. После чего российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам», — говорится в сообщении ведомства.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Сирийские террористы взялись за«гуманитарные вопросы»