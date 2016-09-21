«Союз МС-02» заменят, чтобы исключить риски во время старта к МКС

Госкорпорация «Роскосмос», скорее всего, заменит космический корабль «Союз МС-02», который должен был стартовать с экипажем к МКС 23 сентября. Старт был перенесен на более поздний срок (дата пока не конкретизирована) после того, как тесты готового к старту корабля показали сбой в системе взаимодействия с ракетой-носителем. Проведенные далее проверки не выявили аномалий или каких-либо повреждений «Союза МС-02», однако решение госкомиссии о готовности корабля пока не принято. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом работы госкомиссии, корабль предлагается заменить для того, чтобы исключить риски при запуске.

Подготовка резервного корабля —«Союза МС-03» —ведется в плановом режиме, отмечают в «Роскосмосе». Плановый режим означает, что корабль будет готов к старту в ноябре —по утвержденным ранее планам «Союз МС-03» должен был стартовать 16 ноября. Теперь из-за переноса запуска «Союза МС-02» вправо старт 16 ноября с вероятностью 99% также не состоится, а его дата будет названа позднее. При необходимости «Союз МС-03» может быть готов к старту раньше, чем 16 ноября.

Старт корабля, ранее назначенный на 23 сентября, должен был стать всего лишь вторым полетом новейшей модификации космического корабля «Союз» — «Союз МС». Это продукт глубокой модернизации корабля «Союз ТМА», отличающийся от предыдущей версии новыми командно-телеметрической системой, солнечными батареями, системой сближения и стыковки «Курс-НА» и другим оборудованием.

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«Роскосмос» заменит корабль для экипажа МКС