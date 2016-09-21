Египет просит РФ продать электрооборудование для «Мистралей»

Египет обратился к России с просьбой о продаже электронного оборудования для двух приобретенных им у Франции универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль».Об этом сообщил «Известиям» информированный источник в военно-дипломатических кругах. Речь идет о системах, обеспечивающих боевую работу авиагруппы корабля, а также о средствах радиоэлектронной борьбы, которые должны повысить живучесть судна. Опрошенные эксперты считают, что поставка и монтаж интересующего Каир оборудования могут быть осуществлены в сжатые сроки, так как оно уже готово и даже устанавливалось на этих кораблях.

УДК, ранее называвшиеся «Владивосток»и «Севастополь», были переданы Францией ВМС Египта, в составе которых корабли получили имена «Гамаль Абдель Насер»и «Анвар Садат»в честь второго и третьего президентов страны.После аннулирования контракта на поставку десантных кораблей ВМФ России с кораблей было демонтировано всё отечественное оборудование.

Представители Рособоронэкспорта отказались комментировать сделку с Египтом, а в концерне КРЭТ не смогли оперативно предоставить комментарий.

— Египту нужны средства сопряжения навигационных систем вертолетов с общекорабельной, а также корабельная аппаратура взаимного обмена информацией и целеуказания для вертолетов, которая должна быть интегрирована с корабельной системой автоматизированного боевого управления, — рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. —Возможно, для Ка-52К создана также необходимая для их эксплуатации контрольно-проверочная аппаратура в специальном корабельном исполнении.

В 2011 году РФ заказала у Франции два УДК типа «Мистраль». На них планировалось установить российские системы связи и навигации, различное оборонительное вооружение, системы управления огнем и средства РЭБ. Позже Франция отказалась поставить корабли России, и они были проданы Египту.

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