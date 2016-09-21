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Россия продаст Египту начинку для «Мистралей»

Каир запросил у Москвы бортовое радиооборудование, системы связи и навигации

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Египет обратился к России с просьбой о продаже электронного оборудования для двух приобретенных им у Франции универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль». Об этом сообщил «Известиям» информированный источник в военно-дипломатических кругах. Речь идет о системах, обеспечивающих боевую работу авиагруппы корабля, а также о средствах радиоэлектронной борьбы, которые должны повысить живучесть судна. Опрошенные эксперты считают, что поставка и монтаж интересующего Каир оборудования могут быть осуществлены в сжатые сроки, так как оно уже готово и даже устанавливалось на этих кораблях.

— Каир направил официальный запрос в начале сентября — египетская сторона заинтересована в том, чтобы максимально оперативно превратить эти корабли в полноценные боевые единицы, — пояснил собеседник «Известий». — В связи с тем, что определен состав авиагруппы и согласованы сроки подготовки летного персонала, встал вопрос о дооснащении «Мистралей» российским радиоэлектронным оборудованием, как и предполагалось изначальным проектом.

УДК, ранее называвшиеся «Владивосток» и «Севастополь», были переданы Францией ВМС Египта, в составе которых корабли получили имена «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат» в честь второго и третьего президентов страны. После аннулирования контракта на поставку десантных кораблей ВМФ России с кораблей было демонтировано всё отечественное оборудование.

По словам источника, согласование комплекта поставляемого бортового оборудования между Россией и Египтом заняло почти год. В частности, Египет посчитал некоторые радиоэлектронные системы, предусмотренные первоначальным российско-французским проектом и уже установленные на «Севастополе» и «Владивостоке», излишними и не отвечающими задачам, стоящим перед национальными военно-морскими силами.

Ранее концерны «Моринформсистема-Агат» и «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) заявляли о готовности оснастить вертолетоносцы после их продажи третьим странам боевой информационно-управляющей системой и комплексами радиоэлектронной защиты. В частности, упоминался комплекс РЭБ 5П28 «Победитель», который устанавливается на корабли типа авианосцев, вертолетоносцев и крейсеров и обеспечивает многократное увеличение живучести корабля.

Как ранее сообщали «Известия», в начале сентября этого года Москва и Каир договорились о поставке Египту палубных вертолетов Ка-52К «Катран» и о подготовке пилотов для них.

Представители Рособоронэкспорта отказались комментировать сделку с Египтом, а в концерне КРЭТ не смогли оперативно предоставить комментарий.

— Египту нужны средства сопряжения навигационных систем вертолетов с общекорабельной, а также корабельная аппаратура взаимного обмена информацией и целеуказания для вертолетов, которая должна быть интегрирована с корабельной системой автоматизированного боевого управления, — рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. — Возможно, для Ка-52К создана также необходимая для их эксплуатации контрольно-проверочная аппаратура в специальном корабельном исполнении.

Как считает Михаил Барабанов, стоимость такой сделки составит несколько миллионов евро, а установка аппаратуры может быть осуществлена достаточно быстро, поскольку она уже стояла на «Мистралях», когда они готовились к отправке в Россию.

В 2011 году РФ заказала у Франции два УДК типа «Мистраль». На них планировалось установить российские системы связи и навигации, различное оборонительное вооружение, системы управления огнем и средства РЭБ. Позже Франция отказалась поставить корабли России, и они были проданы Египту.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Россия продаст Египту начинку для «Мистралей»

Россия продаст Египту начинку для «Мистралей»Каир запросил у Москвы бортовое радиооборудование, системы связи и навигации

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