Эрдоган пообещал Порошенко поддержку в вопросе Крыма

В рамках встречи на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Украины Петра Порошенко в неизменности поддержки Киева в вопросе принадлежности Крыма. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.



«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях», — говорится в сообщении.



В нем также отмечается, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции».

Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и инвестиций. Порошенко пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий. Собеседники также договорились о встрече в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.



Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного на территории региона референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе) высказались в поддержку воссоединения с Россией. При этом украинские власти по-прежнему не признают результатов волеизъявления жителей региона и считают Крым временно оккупированной территорией. Власти РФ неоднократно заявляли, что голосование было проведено в соответствии с международным правом и Уставом ООН.



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