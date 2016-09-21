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Пушков высмеял заявление Обамы о России, желающей вернуть славу силой

Председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал высказывание президента США на сессии Генассамблеи ООН

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Барака Обамы о том, что Россия пытается вернуть свою былую славу силой.

«Обама заявил, что «Россия пытается восстановить былую славу силой». Зато США с их войнами и военными расходами славны в мире только добротой», — написал Пушков.

Напомним, Обама сделал заявление о России, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, где говорил о проблемах современного мира. Как-либо конкретизировать свои слова американский президент не стал.

Пушков, кроме того, процитировал еще одно высказывание Обамы: «Наше самоутверждение не должно основываться на том, чтобы принижать других». При этом до этого президент США в течение восьми лет твердил, что США — «исключительная нация».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия во внешней политике будет проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми партнерами без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении национальных интересов и обеспечении обороноспособности страны.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Пушков высмеял заявление Обамы о России, желающей вернуть славу силой

Председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал высказывание президента США на сессии Генассамблеи ООН

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