Обвяняемый во взрывах в США мог применить оружие массового поражения

Прокуратура США по южному району Нью-Йорка предъявила подозреваемому по делу о взрыве в городе и в соседнем штате Нью-Джерси выходцу из Афганистана обвинения по четырём статьям, в том числе в использовании оружия массового поражения и осуществлении взрывов в общественных местах. Об этом сообщил Reuters.



В обвинительном заключении говорится, что прокуратура США обвинила 28-летнего Ахмад-хана Рахами в осуществлении взрывов в Нью-Йорке и в городке Сисайд-Парк в штате Нью-Джерси, а также в попытке совершить взрыв на железнодорожной станции в городе Элизабет, где проживал задержанный, пишет сайт «Комсомольской правды».

Подозреваемый в терактах собрал бомбу из компонентов, которые он купил в интернет-магазине eBay, сообщает Associated Press со ссылкой на данные из обвинительного заключения.



Агентство также привело выдержки из личного дневника подозреваемого, в котором он восхищается исламистскими проповедниками и радикалами. Он упоминает, в том числе, проповедника Анвара аль-Авлаки, который был убит в Йемене в 2011 году американским беспилотником.

«Звуки бомб будут слышны на улицах. В ваших полицейских будут стрелять. Смерть вашему угнетению», — говорится в дневнике Рахами.



Взрывчатым материалом в бомбе, которая сработала на Манхэттене 18 сентября, был таннерит. В США он находится в открытой продаже. Устройства, взорвавшиеся в штате Нью-Джерси и на Манхэттене, были сделаны из корпуса скороварки, мобильных телефонов-раскладушек, и начинены шрапнелью.



Рахами был задержан в понедельник в ходе перестрелки с полицией в городе Линден в Нью-Джерси. Двое полицейских были ранены при задержании, а сам подозреваемый получил ранение в плечо.



Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывы в США.



17 сентября в западной части Манхэттена произошел взрыв, в котором пострадали 29 человек. Сообщалось, что Рахами попал в записи камер наблюдения в районе происшествия.



По данным СМИ, которые ссылаются на ФБР, он действовал в одиночку.