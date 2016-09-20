Полиция Нью-Йорка предъявит обвинение задержанному после взрывов

Задержанному по делу о взрыве в центре Нью-Йорка 28-летнему Ахмаду Хану Рахами будут предъявлены обвинения по семи статьям, среди которых — попытка массового убийства людей и хранение оружия без лицензии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Афганца задержали в городе Линден в штате Нью-Джерси. При задержании были ранены двое полицейских, а сам подозреваемый получил ранение в плечо, сообщает ТАСС.

Как сообщило ФБР, вероятный организатор взрыва в Нью-Йорке является американцев афганского происхождения, ему 28 лет. CNN сообщила, что за последнее время он несколько раз посещал Афганистан. Примечательно, что власти США не взяли его на заметку, так как он не внушал опасений.

Рахами жил в городе Элизабет в Нью-Джерси, где содержал ресторан и даже отметился несколькими судебными исками против муниципальных властей.

Напомним, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио ранее признал взрывы в центре города терактом.

17 сентября в западной части Манхэттена произошел взрыв, в котором пострадали 29 человек. Сообщалось, что Рахами попал на записи камер наблюдения в районе происшествия.

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