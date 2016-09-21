Кузнецова обратилась в МИД после изъятия детей у россиянки в Финляндии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Министерства иностранных дел страны, а также к генконсулу и губернатору Карелии с просьбой выяснить все обстоятельства, связанные с гражданкой РФ Викторией Медведевой, у которой финские власти изъяли детей.

«С учетом того что и Виктория Медведева, и все ее малолетние дети являются гражданами Российской Федерации, направлены официальные письма главе МИД России, генконсулу и губернатору Республики Карелия с тем, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, оказать всю необходимую помощь семье в Финляндии по линии российского консульства, выяснить состояние здоровья детей, какая помощь нужна в Петрозаводске», — говорится в сообщении аппарата уполномоченного по правам ребенка, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что детский омбудсмен в регионе также оказывает помощь.

Ранее в российском дипведомтсве уже заявляли о том, что намерены разобраться в ситуации.

Напомним, ранее в среду «Известия» писали о том, что ювенальные органы Финляндии изъяли троих малолетних детей у гражданки России Виктории Медведевой в городе Сейняйоки и отдали их в приют. Как сообщил финский правозащитник Йохан Бекман, основанием для того, чтобы отобрать детей у матери, стало то, что она якобы шлепнула одного из них.

Бекман также рассказал, что Медведева проживает в Петрозаводске и временно работает на территории Финляндии. Она, а также ее дети — две девочки в возрасте 10 и 5 лет, а также пятилетний мальчик — имеют российское гражданство.