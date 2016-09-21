В США протестующие против убийства чернокожего ранили 12 полицейских

Двенадцать полицейских ранены в ночь на среду в ходе столкновений с протестующими против убийства стражами порядка чернокожего жителя в американском городе Шарлотт, расположенного в Северной Каролине.

Митинг, в котором принимали участие около 100 афроамериканцев, начался в 1,6 км от Университета штата Северная Каролина. Участники акции протеста несли транспаранты с лозунгами «Не убивайте нас» и «Жизнь чернокожего тоже важна».



Протестующие били полицейские автомобили. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые дубинки, передает Утро.ru.

Напомним, накануне вечером полицейский патруль проводил рейд в многоквартирном доме города Шарлотт с целью найти и арестовать подозреваемого в совершении преступления. Внимание полицейского привлек мужчина, который вышел из своей машины с огнестрельным оружием в руках, а затем быстро сел обратно в автомобиль. После того как вооруженный афроамериканец появился снова, полицейский открыл огонь на поражение из табельного оружия и ранил мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался. Как позже выяснилось, убитый не был лицом, которое искала полиция.

