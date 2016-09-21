Сотрудники посольства Израиля в Турции не пострадали при нападении

При нападении на посольство Израиля в Анкаре сотрудники дипмиссии не пострадали. Двое неизвестных, как ранее сообщили «Известия», пытались проникнуть в израильское посольство, один из нападавших ликвидирован охраной посольства.

О том, что при нападении на посольство Израиля его сотрудники не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Предварительно установлено, что два человека устроили акцию протеста около здания посольства Израиля. А когда охранники попросили их отойти от здания, то раздались выстрелы.

В настоящее время сотрудники посольства Израиля находятся в укрытии.