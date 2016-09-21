Власти: напавшие на посольство Израиля не связаны с террористами

Два вооруженных человека совершили нападения на посольство Израиля в Анкаре днем в среду. Мэрия Анкары заявляет об отсутствии связи нападавших с террористическими организациями.

Один из злоумышленников был убит охранниками посольства, второй получил ранения. Личность одного из нападавших установлена, им оказался Осман Нурии Чалышкан, проживающий в городе Конья.

При нападении никто из дипломатов не пострадал.

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