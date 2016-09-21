ФАС готова выносить Google штрафы каждые две недели

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова каждые две недели выносить новые решения о штрафах в отношении Google, если компания затянет с удовлетворением требований регулятора, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.



«У нас много будет с ними теперь, видимо, рассмотрений», — сказал Артемьев, отвечая на вопрос, назначена ли уже дата рассмотрения вопроса о штрафе для Google за неисполнение предписания ФАС.



Служба будет собираться каждые две недели и выносить американской компании новый штраф, если она не выполнит предписания, сказал Артемьев.



«Это будет продолжаться до победного конца и до окончательного решения суда. Это нормально», — подытожил глава ФАС.



Напомним, что в марте 2016 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы по делу о злоупотреблении Google своим доминирующим положением на платформе Android, локализованной для России. Об этом рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

ФАС признала компанию Google нарушителем закона о защите конкуренции по иску компании «Яндекс» 14 сентября 2015 года. Комиссия ФАС признала действия Google нарушением ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

ФАС ранее признала Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android, и предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств.



В августе ФАС назначила Google штраф в размере 438 млн рублей. Позднее сообщалось, что компания Google может получить еще один штраф, если не выполнит предписание суда по спору с Федеральной антимонопольной службой в течение восьми дней. В свою очередь, корпорация Google подала в Арбитражный суд Москвы очередной иск против ФАС.

