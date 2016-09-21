ФАС готова выносить Google штрафы каждые две недели

Это будет продолжаться до тех пор, пока американская компания не выполнит все предписания ведомства, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова каждые две недели выносить новые решения о штрафах в отношении Google, если компания затянет с удовлетворением требований регулятора, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
«У нас много будет с ними теперь, видимо, рассмотрений», — сказал Артемьев, отвечая на вопрос, назначена ли уже дата рассмотрения вопроса о штрафе для Google за неисполнение предписания ФАС.
Служба будет собираться каждые две недели и выносить американской компании новый штраф, если она не выполнит предписания, сказал Артемьев.
«Это будет продолжаться до победного конца и до окончательного решения суда. Это нормально», — подытожил глава ФАС.
Напомним, что в марте 2016 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы по делу о злоупотреблении Google своим доминирующим положением на платформе Android, локализованной для России. Об этом рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.
ФАС признала компанию Google нарушителем закона о защите конкуренции по иску компании «Яндекс» 14 сентября 2015 года. Комиссия ФАС признала действия Google нарушением ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».
ФАС ранее признала Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android, и предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств.
В августе ФАС назначила Google штраф в размере 438 млн рублей. Позднее сообщалось, что компания Google может получить еще один штраф, если не выполнит предписание суда по спору с Федеральной антимонопольной службой в течение восьми дней. В свою очередь, корпорация Google подала в Арбитражный суд Москвы очередной иск против ФАС.
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