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«Роснефть» через месяц введет в эксплуатацию Сузунское месторождение

Об этом сообщил руководитель компании Игорь Сечин в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным

Руководство компании «Роснефть» через месяц готово доложить о вводе в эксплуатацию Сузунского месторождения в Красноярском крае.

Об этом сообщил исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе телемоста с президентом России в ходе запуска Восточно-Мессояхского месторождения в Якутии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы доложить вам, что завершается формирование Ванкорского кластера в целом и уже через месяц мы надеемся доложить вам о вводе Сузунского месторождения, которое находится в 150 км от Мессояхи, на этой же широте. И уже в этом году Сузун даст 1,2 млн т нефти с выходом на ежегодную добычу 4,5 млн т. Следующим шагом станет ввод Тагульского месторождения в Восточной Сибири», — сказал Сечин.

Владимир Путин, напоминают «Известия», по видеосвязи дал старт промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

«Роснефть» через месяц введет в эксплуатацию Сузунское месторождение

Об этом сообщил руководитель компании Игорь Сечин в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным

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