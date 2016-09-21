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Совбез РФ дал рекомендации по обеспечению безопасности перед ЧМ-18

Соответствующие разъяснения были отправлены различным ведомствам в целях повышения эффективности

Межведомственная комиссия Совбеза РФ дала рекомендации по обеспечению безопасности в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, различным ведомствам. Об этом сообщает пресс-служба СБ РФ.

«В целях повышения эффективности работы государственных органов по осуществлению мероприятий, направленных на выявление и локализацию угроз безопасности при подготовке и проведении этих спортивных мероприятий, соответствующие рекомендации даны Минспорту России, МВД России, ФСБ России, Минкомсвязи России, Минтрансу России, Росмолодежи и Генеральной прокуратуре России», — цитирует сообщение агентство «РИА Новости».

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные команды встретятся на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда, Саранска, Самары, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Волгограда.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Совбез РФ дал рекомендации по обеспечению безопасности перед ЧМ-18

Соответствующие разъяснения были отправлены различным ведомствам в целях повышения эффективности

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Сергей Лисин

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