Совбез РФ дал рекомендации по обеспечению безопасности перед ЧМ-18

Соответствующие разъяснения были отправлены различным ведомствам в целях повышения эффективности
Межведомственная комиссия Совбеза РФ дала рекомендации по обеспечению безопасности в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, различным ведомствам. Об этом сообщает пресс-служба СБ РФ.
«В целях повышения эффективности работы государственных органов по осуществлению мероприятий, направленных на выявление и локализацию угроз безопасности при подготовке и проведении этих спортивных мероприятий, соответствующие рекомендации даны Минспорту России, МВД России, ФСБ России, Минкомсвязи России, Минтрансу России, Росмолодежи и Генеральной прокуратуре России», — цитирует сообщение агентство «РИА Новости».
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные команды встретятся на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда, Саранска, Самары, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Волгограда.
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