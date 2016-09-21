Бабушка детей Медведевой: «Русские, потому и забрали»

У россиянки Виктории Медведевой, лишившейся в Финляндии без суда и следствия троих детей, осталось там еще старшая дочь Кристина и бывший муж Алексей, тоже россиянин.



В России подняли на ноги все службы

Как ранее писали «Известия», инцидент произошел в городе Сейняйоки (провинция Южная Остроботния). Семейный конфликт между супругами в итоге перерос в международный скандал — сейчас «дело детей Медведевой» на контроле в российском МИДе и у детского омбудсмена Анны Кузнецовой.



— Семье оказывается вся необходимая помощь в рамках действующего российского и международного законодательства: консульская поддержка, с родителями работают психолог и адвокат, им предоставлен переводчик, — рассказала Анна Кузнецова «Известиям». Она отметила, что юристы аппарата уполномоченного по правам ребенка уже вышли на связь со всеми профильными службами России.



По словам Анны Кузнецовой, для которой нынешний инцидент стал первым международным вызовом на посту детского омбудсмена, данная ситуация подтверждает необходимость совершенствования межгосударственных юридических инструментов урегулирования подобных вопросов. Однако, отмечает она, работа с финской стороной уже ведется и даже отмечается положительная динамика.



— В рамках «дорожной карты» создана межгосударственная контактная группа, куда входят представители уполномоченных ведомств с российской и финской сторон. Благодаря активному диалогу с финскими властями по ряду вопросов наблюдается положительная динамика и доброе взаимодействие. В этой связи очень рассчитываю на понимание и помощь со стороны своих финских коллег и надеюсь на скорейшее разрешение ситуации с изъятыми из российской семьи детьми.



"Детей никто никогда не был"

На странице Виктории в соцсетях малыши выглядят вполне счастливыми и здоровыми, и сама Виктория производит впечатление заботливой адекватной мамы. "Известия" связались с бабушкой отобранных детей, которая живет в Петрозаводске. По ее словам, семья Виктории вполне благополучна.

— Русские, потому и забрали, — сказала «Известиям» бабушка отобранных детей Татьяна Семина, живущая в Петрозаводске. — Мы только вчера оттуда приехали, всё очень тяжело, пусть власти этим занимаются. Детей никто никогда не бил, не обижал, они окружены любовью и вниманием, очень умненькие. Но вы же видите, как финны забирают русских детей, у них это, видимо, система уже.



По словам бабушки, раньше никаких претензий по воспитанию детей к их семье не было. Виктория Медведева рассказала, что скандал вокруг детей спровоцировал их отец Алексей, с которым они жили в Финляндии последние полгода. Сама Медведева живет в Петрозаводске, но много раз уже была в Финляндии, где работает с 2011 года. По ее словам, муж, с которым она сейчас разводится, не совсем здоров психически и это он подговорил Кристину пожаловаться в школе, где она учится, на насилие в отношении детей со стороны матери, и девушка это сделала. Бабушка, впрочем, утверждает, что Кристина тут вообще ни при чем.



Фото: личная страница Виктории Медведевой "ВКонтакте"

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Пятилетних двойняшек Ульяну и Григория забрали без ведома мамы прямо из садика, 10-летнюю Катю — из дома. По версии финских властей, мама их якобы шлепнула. Эту историю предал огласке финский правозащитник Йохан Бекман. По его словам, нет никаких причин для того, чтобы детей-россиян изъяли у матери.



— Она здоровая, хорошая мама, способная воспитывать своих детей, — заявил он. — Финские власти не обязаны предъявлять ордер или решение суда, для них достаточно, что мама русская. Бекман утверждает, что существуют официальные рекомендации финского минздрава, где написано, что русские родители якобы регулярно избивают своих детей и поэтому финские власти должны уделять им особое внимание.



Неутешительная практика

За последние пять лет у россиян в Финляндии забрали около сотни детей, на их возвращение уходило минимум 8 месяцев, а чаще — несколько лет, заявила «Известиям» координатор движения «Русские матери» Ирина Бергсет. Эта организация объединяет родителей-россиян из 35 стран.



— Чем раньше поднимается международный скандал, тем больше шансов вернуть детей, в основном в итоге удается их отбить, но так, увы, бывает не всегда — например, так и не вернули четверых детей Анастасии Завгородней, не удалось это и другой россиянке — Римме Салонен, ее сына Антона отец-финн с помощью дипломатов увез из России в багажнике автомобиля, — объясняет Бергсет.



По ее данным, родителям-россиянам негде за рубежом получить оперативную и адекватную помощь, если случаются такие проблемы.



— Мы уже много раз предлагали, чтобы в посольствах появились сотрудники, которые могли бы проконсультировать наших граждан по семейному праву, которое в некоторых странах очень сложное, и вовремя помогли им предпринять необходимые действия. Раньше такие люди там были, но потом эти должности сократили, — говорит правозащитница. — У нас до сих пор нет алгоритма решения таких проблем, нет пула специалистов — из МВД, СКР, МИДа, представителей омбудсмена и общественных организаций, чтобы сразу оперативно реагировать. Мы уже давно призываем создать такую систему, потому что случаев изъятия детей у россиян за рубежом очень много.



Российские адвокаты отреагировали на инцидент с россиянкой, у которой без суда и следствия отняли детей в Финляндии.



— К сожалению, на территории Финляндии очень часто у россиян изымают детей за любое насилие, потому что это помогает сделать законодательство Евросоюза, — рассказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.



По словам эксперта, подобное чаще всего случается именно в Финляндии, поскольку в других европейских странах госорганы действуют более мягко.



— Полный запрет на любые виды насилия в отношении детей был введен в Финляндии еще в 1984 году, — рассказал ведущий московский специалист по международному праву Владимир Постанюк. — В соответствии с «Законом о защите детей» от 2007 года подобные действия со стороны родителей могут караться изъятием ребенка из семьи. Причем в 2015 году эти нормы начали действовать в отношении всех детей, проживающих на территории Финляндии, включая лиц, не являющихся ее гражданами.



Учитывая регулярность, с которой у российских граждан изымают детей в Финляндии, эксперты порекомендовали гражданам России воздержаться от эмоций по отношению к детям, особенно во время путешествий по скандинавским странам. По мнению юристов, «детей родителям вернут, но изрядно попортят нервы и сделают приличную дырку в семейном бюджете».

Могло ли случиться подобное в России по отношению к гражданам других стран?

Эксперты говорят однозначное нет: российское законодательство подразумевает возможность изъятия детей у иностранных граждан лишь в одном случае — если ребенок является гражданином РФ.



Реакция МИД Финляндии

В ответ на развернувшуюся в СМИ бурную кампанию по освещению данной проблемы, министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем сайте статью о практике применения в Финляндии мер защиты детей.

«Вопреки высказываемым опасениям, в Финляндии не идет травля детей из иностранных семей», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Финляндии, опубликованном сегодня на официальном сайте.



В статье подчеркивается, что насилие в воспитательных целях в Финляндии запрещено законом, но немедленное изъятие ребенка — это «крайняя мера», к которой прибегают «лишь в случае, если нет другой возможности обеспечить безопасность и благополучие ребенка». Однако, как отмечают авторы статьи, «если проблемы будут устранены, ребенок может вернуться в родную семью».

