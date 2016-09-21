Эксперт: запрет на сухой алкоголь не имеет смысла

Запрет на сухой алкоголь не имеет экономической целесообразности. На рынке он практически отсутствует и, к тому же, обходится дороже традиционного спиртного. Такое мнение высказал адвокат Олег Сухов, комментируя инициативу правительства России, которое поддержало запрет на производство и оборот спиртосодержашей продукции в сухом виде.

«Даже в Японии, где «сухой алкоголь» полностью легализован, его доля на рынке спиртного составляет лишь 1%. Опыт США также показывает, что подобная продукция пользуется крайне низким спросом. В России «сухой алкоголь» практически отсутствует в продаже. Поэтому введение запрета ощутимо не отразится на торговле алкоголем, объемах контрафакта или уровне алкоголизма», – заявил Сухов «Известиям».

Напомним, кабмин концептуально поддержал запрет на производство и продажу «сухого алкоголя» в России, заявив, что требуется уточнение определений и формулировок.

«Сухой алкоголь» представляет из себя порошок, основой которого являются производные крахмала, способные впитывать до 60% спирта от собственной массы. При растворении в воде образуется алкогольный напиток. Сейчас его производство и оборот в РФ никак не регулируется, поэтому порошковый алкоголь теоретически можно продавать несовершеннолетним, торговать им ночью, а также в местах, где продажа обычного спиртного запрещена.

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