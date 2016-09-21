Российские следователи установили место взрыва в фюзеляже A321

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что следователи установили места взрывного воздействия на фюзеляж российского лайнера Airbus A321, который упал на Синае в октябре прошлого года.

По словам Маркина, в ходе осмотра установлены и зафиксированы места взрывного воздействия на фюзеляж.

«Также установлены области его последующего разрушения», — уточнил он.

Официальный представитель СКР добавил, что результаты проведенного исследования переданы комиссии экспертов, проводящих комплексную криминалистическую экспертизу, чтобы установить обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «Известия» писали, что международная техническая комиссия установила место закладки бомбы на борту авиалайнера A321 российской авиакомпании «Когалымавиа. По данным экспертов, занимающихся расследованием авиакатастрофы, унесшей жизни 224 человек, взрывное устройство было спрятано в отсеке так называемого рассыпного груза, располагающемся в хвостовой части воздушного судна.

Трагедия в небе над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Теракт на борту A321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, унес жизни 224 человек.