Минобороны: беспилотник коалиции был над местом атаки на конвой ООН

Ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой базы Инджирлик, находился в районе удара по гуманитарному конвою ООН в Алеппо, заявили в Министерстве обороны РФ.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, Минобороны располагает данными объективного контроля, подтверждающими эту информацию. Конашенков обратил внимание журналистов, что беспилотник типа Predator способен наносить удары по наземным целям.

19 сентября атака на гуманитарный конвой ООН привела к гибели десятков человек, были уничтожены 18 грузовиков колонны.

«Вечером 19 сентября именно в этом районе, в воздухе на высоте 3,6 тыс. м и двигаясь со скоростью около 200 км/ч, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инджирлик», — сказал Конашенков.

«По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля воздушной обстановки, как беспилотный летательный аппарат типа (Predator)», — уточнил представитель Минобороны.

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