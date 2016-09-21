Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США обвинили российские СУ-24 в атаке на гумконвой в Сирии

Никаких доказательств США не предоставляют, а лишь утверждают, что Россия несет ответственность за авиаудары по гумконвою

Гуманитарный конвой в Сирии разбомбили два российских бомбардировщика СУ-24. Такое заявление сделали в администрации Белого дома. 

Как сообщает агентство Reuters, никаких доказательств США не предоставляют, а лишь утверждают, что российская сторона несет ответственность за авиаудары по гумконвою.

В Белом доме также не придают значения заявлениям представителей ООН, которые сразу после нападения заявили, что конвой подвергся артиллерийскому обстрелу.

В свою очередь Россия полностью опровергает подобные обвинения.

Ранее «Известия» писали, что представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас заявил, что за нападением на колонну с гуманитарной помощью в провинции Алеппо стоят боевики террористических организаций, а не авиация России или Сирии, как утверждают западные СМИ. 

Напомним, гуманитарный конвой ООН был атакован вечером 19 сентября. Жертвами нападения стали десятки человек, 18 грузовиков колонны были повреждены.

Читайте также:

Эрдоган обвинил правительство Сирии в нападении на гумконвой

Написать комментарий
Известия // среда, 21 сентября 2016 года

США обвинили российские СУ-24 в атаке на гумконвой в Сирии

Никаких доказательств США не предоставляют, а лишь утверждают, что Россия несет ответственность за авиаудары по гумконвою

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке