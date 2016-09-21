США обвинили российские СУ-24 в атаке на гумконвой в Сирии

Гуманитарный конвой в Сирии разбомбили два российских бомбардировщика СУ-24. Такое заявление сделали в администрации Белого дома.

Как сообщает агентство Reuters, никаких доказательств США не предоставляют, а лишь утверждают, что российская сторона несет ответственность за авиаудары по гумконвою.

В Белом доме также не придают значения заявлениям представителей ООН, которые сразу после нападения заявили, что конвой подвергся артиллерийскому обстрелу.

В свою очередь Россия полностью опровергает подобные обвинения.

Ранее «Известия» писали, что представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас заявил, что за нападением на колонну с гуманитарной помощью в провинции Алеппо стоят боевики террористических организаций, а не авиация России или Сирии, как утверждают западные СМИ.



Напомним, гуманитарный конвой ООН был атакован вечером 19 сентября. Жертвами нападения стали десятки человек, 18 грузовиков колонны были повреждены.



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