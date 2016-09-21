ЦИК обратится в Генпрокуратуру по поводу нарушений в ходе выборов

В среду на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассматриваются жалобы, поступившие в день выборов, 19 сентября, от Партии роста и «Яблока».



Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что по закону сейчас Центризбирком не может провести пересчет голосов, так как утверждены результаты по округам, однако может обратиться в Генеральную прокуратуру.

Речь идет о нарушениях, допущенных в ходе выборов, в том числе и по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, где баллотировалась кандидат от Партии роста Оксана Дмитриева. Заявители могут обращаться в суд сейчас, уточнила Памфилова.

«Заявители могут в суд обращаться сейчас. Но мы можем, у нас есть право обратиться в Генеральную прокуратуру для проведения всесторонней проверки указанных в обращениях сведений — по одному, по второму округу, по тем жалобам, которые есть», — заявила глава ЦИК.

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