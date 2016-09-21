Прокуратура Польши возобновила расследование катастрофы под Смоленском

Польская прокуратура возобновила ряд расследований о событиях в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский.



Ранее стало известно, что прокуратура возобновила дело в отношении военных прокуроров, обвиняемых в неисполнении своих обязанностей во время визита в РФ после авиакатастрофы. По версии стороны обвинения, прокуроры не принимали участия в аутопсии и не проводили исследования после доставки тел на родину.



Как сообщает агентство РАР со ссылкой на прокуратуру, возобновлены также расследования в связи с «действиями в ущерб республике Польша со стороны государственных должностных лиц, уполномоченных действовать от ее имени в отношениях с Россией во время изучения причин смоленской катастрофы».



Речь идет о "нарушении обязанностей государственных должностных лиц, в частности, путем отсутствия требования и неучастия в проводившейся в Российской Федерации аутопсии останков 95 жертв катастрофы, а также путем невыдачи приказа о повторном проведении этих действий в Польше" и "подлоге документов с целью использования их как аутентичных, составленных в связи с подготовкой Бюро охраны правительства визита президента Леха Качиньского в Россию 10 апреля 2010 года и уничтожения в России доказательного материала в виде обломков Ту-154М".



В прокуратуре не сообщили, кого именно касаются новые расследования, однако СМИ отмечают, что в 2011 году Окружная прокуратура в Варшаве отказала в проведении расследования в отношении занимавшего тогда пост премьера Польши Дональда Туска.



Напомним, что сообщения о том, что польские эксперты не изучали обломков президентского самолета, который потерпел крушение в 2010 году под Смоленском, неточны, заявил бывший член комиссии, расследовавшей инцидент, Мачей Ласек.

«Польские эксперты изучили обломки Ту-154М в апреле 2010 года», — сказал Ласек, подчеркнув, что представленный газетой документ касается второго визита — в сентябре 2010 года, сообщает интернет-портал Interia.



Ранее Gazeta Polska со ссылкой на появившийся в ее распоряжении документ сообщила, что польские эксперты, посещавшие Россию после катастрофы в 2010 году, не изучали обломков самолета, а также не выходили на контакт с его производителем и компанией, которая незадолго до полета ремонтировала лайнер.

В июне польская Генеральная прокуратура заявила о необходимости повторного исследования останков жертв авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский.



«Комплексные патолого-анатомические исследования, также с использованием компьютерной томографии, в области токсикологии и ДНК, будут иметь важное значение для определения, какие ранения получили жертвы катастрофы и что стало причиной их смерти, а также для реконструкции хода катастрофы и ее причин», — говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует издание Interia.



В сообщении также говорится, что якобы «подавляющее большинство медицинских отчетов, составленных сразу же после катастрофы российскими медиками, содержали существенные ошибки».



Напомним, Ту-154М потерпел крушение вблизи аэродрома Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и большая часть высшего руководства страны.

