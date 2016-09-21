Разбившийся вертолет МЧС пилотировал начальник АСЦ Роман Фролов

Следователи начали проверку по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
Фото: ТАСС
Разбившийся в Подмосковье вертолет пилотировал начальник авиационно-спасательного центра (АСЦ) «Жуковский» Роман Фролов.
Следователи, выехавшие на место аварии, начали проверку по факту крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий МЧС РФ, разбился в районе подмосковного города Лыткарино. На борту находилось три человека, скорее всего, они погибли.
Есть информация, что вертолет упал в районе жилой застройки.
На месте крушения обнаружены оба черных ящика.
Напомним, что основными причинами аварии считаются отказ техники и ошибка пилота.