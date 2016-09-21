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Разбившийся вертолет МЧС пилотировал начальник АСЦ Роман Фролов

Следователи начали проверку по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

Фото: ТАСС

Разбившийся в Подмосковье вертолет пилотировал начальник авиационно-спасательного центра (АСЦ) «Жуковский» Роман Фролов.

Следователи, выехавшие на место аварии, начали проверку по факту крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий МЧС РФ, разбился в районе подмосковного города Лыткарино. На борту находилось три человека, скорее всего, они погибли.

Есть информация, что вертолет упал в районе жилой застройки.

На месте крушения обнаружены оба черных ящика.

Напомним, что основными причинами аварии считаются отказ техники и ошибка пилота. 

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Разбившийся вертолет МЧС пилотировал начальник АСЦ Роман Фролов

Разбившийся вертолет МЧС пилотировал начальник АСЦ Роман ФроловСледователи начали проверку по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

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