Три подразделения МЧС переведены в режим ЧС

Главное управление МЧС по Московской области, Центральный региональный центр МЧС и Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС переведены в режим «чрезвычайной ситуации».

Решение об этом было принято после крушения вертолета Ми-8, предположительно выполнявшего тренировочный полет в Люберецком районе.

Напомним, что за штурвалом машины находился начальник Жуковского авиционно-спасательного центра (АСЦ) Роман Фролов.

Все трое членов экипажа погибли. «Черные ящики» изъяты с места аварии и отправлены специалистам для изучения. Ведется работа по устранению последствий катастрофы. Следственный комитет РФ начал проверку по данному факту.

