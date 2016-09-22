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Три подразделения МЧС переведены в режим ЧС

«Чрезвычайная ситуация» объявлена в Подмосковье для спасателей

Главное управление МЧС по Московской области, Центральный региональный центр МЧС и Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС переведены в режим «чрезвычайной ситуации».

Решение об этом было принято после крушения вертолета Ми-8, предположительно выполнявшего тренировочный полет в Люберецком районе.

Напомним, что за штурвалом машины находился начальник Жуковского авиционно-спасательного центра (АСЦ) Роман Фролов.

Все трое членов экипажа погибли. «Черные ящики» изъяты с места аварии и отправлены специалистам для изучения. Ведется работа по устранению последствий катастрофы. Следственный комитет РФ начал проверку по данному факту.

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Три подразделения МЧС переведены в режим ЧС

«Чрезвычайная ситуация» объявлена в Подмосковье для спасателей

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