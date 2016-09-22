Армия США могла подвергнуться химической атаке в Ираке

Армия США, возможно, могла подвергнуться химической атаке в Ираке.

По позициям американских военных и их иракских союзников в районе Мосула был произведен пуск ракеты, предположительно начиненной горчичным газом – ипритом.

Жертв и пострадавших не было.

«Военнослужащие осмотрели место падения и у них возникли подозрения», – сообщила Си-эн-эн. Тесты на месте указали на наличие горчичного газа. Осколки изъяты для дополнительных анализов.

После этого некоторым военным пришлось пройти процедур дегазации, в профилактических целях.

Источники в армии США считают, что снаряд мог быть с просроченным сроком годности, или кустарно сделанным, с низким содержанием некачественного аналога иприта.

Напомним, что недавно в районе Мосула был замечен главарь ИГИЛ (запрещена в РФ).

