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Четверг,
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Армия США могла подвергнуться химической атаке в Ираке

Возможно, против американских военных террористы применили иприт

Армия США, возможно, могла подвергнуться химической атаке в Ираке.

По позициям американских военных и их иракских союзников в районе Мосула был произведен пуск ракеты, предположительно начиненной горчичным газом – ипритом.

Жертв и пострадавших не было.

«Военнослужащие осмотрели место падения и у них возникли подозрения», – сообщила Си-эн-эн. Тесты на месте указали на наличие горчичного газа. Осколки изъяты для дополнительных анализов.

После этого некоторым военным пришлось пройти процедур дегазации, в профилактических целях. 

Источники в армии США считают, что снаряд мог быть с просроченным сроком годности, или кустарно сделанным, с низким содержанием некачественного аналога иприта.

Напомним, что недавно в районе Мосула был замечен главарь ИГИЛ (запрещена в РФ).

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Армия США могла подвергнуться химической атаке в Ираке

Возможно, против американских военных террористы применили иприт

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