Армия США могла подвергнуться химической атаке в Ираке

Возможно, против американских военных террористы применили иприт
Армия США, возможно, могла подвергнуться химической атаке в Ираке.
По позициям американских военных и их иракских союзников в районе Мосула был произведен пуск ракеты, предположительно начиненной горчичным газом – ипритом.
Жертв и пострадавших не было.
«Военнослужащие осмотрели место падения и у них возникли подозрения», – сообщила Си-эн-эн. Тесты на месте указали на наличие горчичного газа. Осколки изъяты для дополнительных анализов.
После этого некоторым военным пришлось пройти процедур дегазации, в профилактических целях.
Источники в армии США считают, что снаряд мог быть с просроченным сроком годности, или кустарно сделанным, с низким содержанием некачественного аналога иприта.
Напомним, что недавно в районе Мосула был замечен главарь ИГИЛ (запрещена в РФ).