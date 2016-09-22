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Лавров и Керри встретятся в ближайшие часы по гумконвою в Сирии

Источник в МИД РФ заявил о вероятной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США

МИД РФ заявил о вероятной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри.

Возможно, главной темой встречи станет ситуации вокруг атаки на гуманитарный конвой в Сирии, сообщает ТАСС.

Госсекретарь США ранее заявил о причастности к ударам по гумконвою правительственных войск Сирии или России. В свою очередь, МИД РФ отверг эти беспочвенные обвинения, напомнив, что ВКС России всегда проверяет поступающую информацию перед атакой.

Ранее «Известия» писали, что авиация САР не располагает возможностью для ночных вылетов.

Сам разбомбленный конвой состоял из 31 грузовика, 18 из которых, по данным Красного креста было уничтожено в ходе авианалета неизвестных самолетов.

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Лавров и Керри встретятся в ближайшие часы по гумконвою в Сирии

Источник в МИД РФ заявил о вероятной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США

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