Лавров объяснил, почему ВВС Сирии не могли совершить удар по гумконвою

По словам главы российской дипломатии, авиация САР не располагает возможностью вылетов в темное время суток
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сирийская авиация не могли совершить авиаудар по гуманитарному конвою ООН под Алеппо, поскольку ВВС Сирии не имеют возможностей осуществлять вылеты в темное время суток.
«Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет, и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».
Он также напомнил, что Минобороны РФ ранее отвергло обвинения в авиаударе по гуманитарной автоколонне.
По словам официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, никаких признаков попадания каких-либо авиационных боеприпасов после изучения видеосъемки не выявлено. Он подчеркнул, что отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса.
Ранее «Известия» писали, что представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас заявил, что за нападением на колонну с гуманитарной помощью стоят боевики террористических организаций.
«Обращает на себя внимание также факт, что инцидент с гуманитарным конвоем совпал по времени с наступлением боевиков на позиции сирийской армии в районе Алеппо», — сказал он.
Во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское руководство в нападении на гуманитарный конвой международной организации.
В свою очередь в администрации Белого дома считают, что автоколонну разбомбили два российских бомбардировщика Су-24. Однако, каких либо подтверждающих данную версию доказательств в Белом доме предоставить не смогли.
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