Лавров объяснил, почему ВВС Сирии не могли совершить удар по гумконвою

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сирийская авиация не могли совершить авиаудар по гуманитарному конвою ООН под Алеппо, поскольку ВВС Сирии не имеют возможностей осуществлять вылеты в темное время суток.



«Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет, и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».



Он также напомнил, что Минобороны РФ ранее отвергло обвинения в авиаударе по гуманитарной автоколонне.



По словам официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, никаких признаков попадания каких-либо авиационных боеприпасов после изучения видеосъемки не выявлено. Он подчеркнул, что отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса.



Ранее «Известия» писали, что представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас заявил, что за нападением на колонну с гуманитарной помощью стоят боевики террористических организаций.



«Обращает на себя внимание также факт, что инцидент с гуманитарным конвоем совпал по времени с наступлением боевиков на позиции сирийской армии в районе Алеппо», — сказал он.



Во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское руководство в нападении на гуманитарный конвой международной организации.



В свою очередь в администрации Белого дома считают, что автоколонну разбомбили два российских бомбардировщика Су-24. Однако, каких либо подтверждающих данную версию доказательств в Белом доме предоставить не смогли.



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