Кризис для сельского хозяйства в России завершился

Пристальное внимание правительства к теме сельского хозяйства способствовало росту его доли в структуре ВВП на 0,4 процентного пункта в прошлом году —до 3,9%. Это самый высокий уровень после кризиса 2008–2009 годов. Об этом свидетельствует масштабное исследование отрасли, которое провелоНациональноерейтинговоеагентство(НРА) («Известия»первыми ознакомились с документом). Эксперты признают успех программ поддержки агрокомплекса и считают возможным рост доли отрасли в ВВП до 10% в долгосрочной перспективе. По их мнению, потенциал развития высокий —в частности,есть большие перспективы в производстве молока, сыра, яблок, говядины и овощей.

Также, по данным НРА,за 2015 год объем производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении вырос на 16,6% — более чем до 5 трлн рублей ($83 млрд). В сопоставимых ценах рост составил 3% в прошлом году и 2,6% в первом полугодии 2016-го, что говорит о неценовом расширении рынка. При этом положительная динамика обеспечена обоими сегментами: объем продукции растениеводства вырос на 18,6%, животноводства —на 14,5%.

В последний раз доля сельского хозяйства в ВВП была на уровне 4%в 2009 году. После этого она начала падать, достигнув 3% в 2012 году. И только благодаря внешнеторговым ограничениям и программам импортозамещения сейчас она восстановилась. Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина прогнозирует, что доля сельского хозяйства может вырасти до 4,5% к 2020 году, а приближение к 4% говорит о вкладе программ субсидирования.

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Сельское хозяйство вышло из кризиса