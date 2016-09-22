Со смартфонов можно будет платить картами Visa к концу года

До конца 2016 года платежная система Visa (США) запустит в России технологию бесконтактных платежей (NFC). Новация позволит оплачивать покупки и услуги картамиVisa со смартфонов (на базе IOS и Android). Об этом «Известиям»рассказал источник, близкий к платежной системе, информацию подтвердили источники на банковском рынке. По словам собеседников, Visa «сейчас в процессе внедрения NFC, идет тестирование технического решения компании».

Один из источников «Известий»рассказал, что проект будет запущен в партнерстве с несколькими банками, в числе которых Сбербанк, Бинбанк, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк. Представители Visa иMasterCardне ответили на запрос «Известий». В банках не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Риски у NFC такие же, как и при использовании карты, а в некоторых случаях даже ниже. Например, если вы потеряете бесконтактную карту и на ней будет положительный остаток, мошенник сможет воспользоваться ею для оплаты товаров или услуг на сумму до 1 тыс. рублей (не требуется PIN-кода). С телефоном такой прием не пройдет, так как если телефон защищен паролем — доступ к информации на нем закрыт, и даже если нет защиты на телефоне — злоумышленнику потребуется ввести секретный код в приложении, который также ему неизвестен.

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