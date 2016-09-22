Россия пользуется популярностью у туристов из Азии и Южной Европы

Турпоток в Россию за последний год увеличился на 20%, в основном за счет туристов из Азии и Южной Европы, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Россия теперь позиционируется как самая безопасная страна для отдыха.

По оценке замглавы Ростуризма Сергея Корнеева, наша страна уже входит в десятку самых посещаемых стран мира. За 2015 год нашу страну посетили почти 27 млн иностранных туристов. При этом ожидается, что только на ЧМ-2018 дополнительно приедет около 1,5 млн человек.

Президент НП «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов, впрочем, не считает именно безопасность определяющим критерием при выборе тура. По его словам, сначала идет содержательная часть путешествия, цена и сервис. Хотя многое, замечает он, зависит от региона происхождения туриста.

По словам Сергея Корнеева из Ростуризма, иностранцев интересуют самые разные условия и объекты размещения. И то, что не во всех регионах России есть пятизвездочные отели, не является непреодолимым препятствием для въездного туризма.

Иностранцы падки на бренды, отдельные экскурсии и города им не так интересны, как бренд «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» на Северо-Западе и т.д. Зарубежных туристов не интересует, во Владимирской области они или уже в Ярославской, —он просто путешествует по Золотому кольцу. Поэтому власти регионов, входящих в соответствующие маршруты, должны теснее работать друг с другом, говорят в Ростуризме.

Среди отдельных российских регионов иностранцев традиционно интересуют Москва и Петербург. Но в последние годы к ним добавилась Казань, ставшая неофициальной третьей туристской столицей России, Сочи — «южная столица», Алтайский край, Карелия, Новгородская, Ярославская области и Калининград.

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