Капитализация «Алроса» выросла почти на 60% с начала 2016 года

С начала 2016 года капитализация крупнейшей алмазодобывающей компании в мире — АК «Алроса» — выросла почти на 60%, и на этой неделе стоимость ее акций на Московской бирже достигла максимальных уровней с декабря 2011 года, когда бумаги алмазодобытчика торговались первую неделю.

По оценке аналитиков, капитализация компании растет на фоне увеличения мирового спроса на алмазы, потока позитивных новостей и хороших показателей деятельности. Эксперты не ожидают снижения котировок до конца года и отмечают, что количество акций «Алросы» в свободном обращении (34%) можно считать вполне оптимальным, а дальнейшее размещение госпакета маловероятно в ближайшее время.

Вчера на открытии торгов Московской биржи в 10.01 мск бумаги компании достигали отметки в 86,99 рубля за акцию, а стоимость всей компании превысила 640 млрд рублей. Однако затем котировки откатились от пиковых значений, но сохранили уровень выше 86 рублей за акцию. Таким образом, акции «Алросы» торгуются на максимальных значениях со 2 декабря 2011 года, когда стоимость бумаг в течение дня достигала отметки выше 107 рублей за штуку, но к концу торговой сессии падала до 45 рублей. При этом максимальная отметка была достигнута в первую неделю торгов и резкий рост выше 100 рублей за бумагу выглядел спекулятивным на фоне низкого объема торгов (1,9 млн акций в сутки). Для сравнения, сегодня средний дневной объем торгов акциями «Алроса» составляет более 10 млн акций.

На сегодняшний день 33% акций АК «Алроса» принадлежит Росимуществу, 25% —Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), и еще 8% —администрациям районов (улусов) Республики Саха (Якутия), на территории которых компания осуществляет свою деятельность. Таким образом, в свободном обращении находится до 34% акций.

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