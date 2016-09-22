В Донбассе начали «разводить» враждующие стороны

Подписание рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе стало первым шагом в реализации Минских договоренностей. Об этом на полях ГенассамблеиООН в Нью-Йорке «Известиям»заявилглава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Я надеюсь, что следующим шагом станут реализация этого соглашения и разгруппировка сил. Ждем ответа из Минска по этому поводу. Соглашение приблизит нас к полной реализации Минских соглашений, —сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Усилия глав МИД Франции и Германии способствовали подписанию рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе, однако политические вопросы по-прежнемуостаютсянеурегулированными. Об этом «Известиям» заявила и.о. министра иностранных дел ДНР, представитель республики в политической подгруппе в Минске Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что альтернативы минским переговорам нет и единственный способ разрешения конфликта —продуктивная работа всех подгрупп.

Разведение сил запланировано на трех участках:в районе станиц Луганская, Золотое и Петровское. Этот вопрос является первым пунктом соглашения «Минск-2» о двустороннем прекращении огня. Подписание рамочного документа, по сути, является началом процесса урегулирования конфликта в Донбассе, поскольку предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и создает условия, при которых не может использоваться стрелковое оружие.

В правительстве ДНР выразили надежду, что это будет способствовать укреплению режима прекращения огня (в ДНР и ЛНР он вступил в силу в ночь на 15 сентября. —«Известия»), а также положит начало прямому диалогу Киева с руководством народных республик.

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