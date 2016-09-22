Жители Крайнего Севера просят льготные билеты в Крым

Магаданские власти подготовили поправки к проекту постановления правительства, предусматривающие льготы на авиабилеты в Крым для всех жителей Крайнего Севера. Сейчас такие скидки распространяются лишь на отдельные категории граждан. Если поправки примут, северянам станет доступнее крымское побережье.

Как сообщил «Известиям» депутат Магаданской городской думы, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Антон Басанский, проект уже направлен в правительство области. А после рассмотрения на депутатской комиссии регионального заксобрания документ передадут в Минтранс.

«Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении» утверждены постановлением правительства №362 от 27 апреля 2016 года.

О том, кому положены льготные билеты, говорится во втором пункте этого документа: всем гражданам России в возрасте до 23 лет, женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам некоторых групп.

Магаданские законодатели предлагают добавить в этот пункт формулировку: «а также жителям Крайнего Севера вне зависимости от возрастных ограничений». То есть всем.

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