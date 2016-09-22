ВКС России стали чаще бомбить сирийских террористов

В последние сутки Военно-космические силы (ВКС) РФ значительно нарастили активность в Сирии. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. Информацию подтвердил также источник в военных кругах, сообщивший, что только за минувшие сутки было совершено свыше 50 боевых вылетов. Опрошенные эксперты констатируют фактический срыв российско-американских договоренностей о координации военных усилий.

— Прекращение огня в Сирии было сорвано, боевики начали наступление, и в этих условиях стало поступать больше данных от сирийской разведки, соответственно, появилось много новых целей для ВКС, которые были вынуждены увеличить число вылетов для оказания поддержки наземным силам, —пояснил Франц Клинцевич.

Источник «Известий» в Минобороны РФ подтвердил, что активность российских ВКС резко возросла.

— В связи с необходимостью оказания поддержки сирийским войскам, отражающим начавшееся накануне наступление боевиков, количество боевых вылетов, выполняемых ВКС, выросло до 50 в сутки, —рассказал собеседник издания.

Сирийский бригадный генерал в отставке Турки Хасан рассказал «Известиям», что, по сути, повторилась ситуация с перемирием, которое было объявлено в феврале этого года.

По его сведениям, на позиции сирийских вооруженных сил наступала так называемая умеренная оппозиция в лице «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Фатх» и ряда других группировок, которые тесно сотрудничают с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность организации запрещена в РФ).

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