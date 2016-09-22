Олег Иванов может покинуть «Терек»

Грозненский«Терек» неплохо начал новый сезон: подопечные Рашида Рахимова идут на 7-м месте и пока отстают от еврокубковой зоны всего на 4 очка. Одним из ключевых игроков команды из Чеченской Республики является 30-летний российский полузащитник Олег Иванов. Футболист неизменно вызывает интерес у топ-клубов РФПЛ, но«Тереку» до сих пор удавалось удержать в команде одного из своих лидеров. Однако уже летом следующего года контракт Иванова с грозненцами заканчивается. По информации «Известий», руководство «Терека» пока не торопится вступать в переговоры с футболистом по поводу продления договора.

Отметим, что«Терек» часто теряет своих лидеров в статусе свободных агентов.Так, например, болгарский полузащитник Благо Георгиев в 2013 году бесплатно перешел в «Амкар». Азимой 2016 в статусе свободного агента клуб покинул бразилец Маурисио, перешедший в«Зенит». Самый свежий пример —поляк Мацей Рыбус, который летом этого года без какой-либо денежной компенсации достался французскому «Лиону».

Олег Иванов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он начал выступать в 2004 году, однако принял участие всего в двух матчах. В период с 2005 по 2011 год футболист сменил четыре клуба — «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ростов». В начале 2012-го Иванов перешел в «Терек» и быстро стал ведущим игроком грозненского коллектива. Летом прошлого года болельщики «Терека» признали российского полузащитника лучшим футболистом команды по итогам сезона.

За грозненский «Терек» Олег Иванов успел провести 137 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 25 голевых передач. На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость Олега Иванова в €4 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​​​​​​​​​

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: