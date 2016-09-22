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Более 60 мобильных ракетных установок участвуют в учениях

«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» осуществляют боевое патрулирование по всей стране

Более 60 мобильных пусковых ракетных установок «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» участвуют в масштабных учениях охвативших почти всю территорию России.

Масштаб маневров огромен – от Тверской до Иркутской областей. Вместе с ракетными установками на боевом патрулировании находится и вспомогательная техника. Всего задействовано боле 1700 различных машин.

По данным пресс-службы Минобороны, таким образом отрабатываются новые способы подготовки пусковых установок к действию, а также противодействие их экипажей и частей поддержки возможным диверсионным операциям.

Ранее «Известия» сообщали, что в Забайкалье проходят учения ВКС России.

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Более 60 мобильных ракетных установок участвуют в учениях

«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» осуществляют боевое патрулирование по всей стране

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