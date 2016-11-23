Регионы проверили на трезвость

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате представили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ-2016». Согласно документу, самыми малопьющими субъектами стали Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан, самыми проблемными — Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми. Москва заняла средние позиции.

В регионах, где высок уровень потребления алкоголя, губернаторы недостаточно внимания уделяют госпрограммам, направленным на борьбу с алкогольной зависимостью, считает руководитель проекта, член ОП РФ Султан Хамзаев.

Степень «трезвости» региона вывели, используя данные за 2015 год из открытых источников и ведомственной статистики по каждому региону. Ориентировались по показателю числа умерших в целом и умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы; числу преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Интересовало составителей и то, сколько было продано алкогольной продукции в регионе, а также количество часов и дней, в которые действовал запрет на продажу алкоголя.

Итоговый балл трезвости для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из перечисленных критериев. Так, самым благополучным регионом стала Чеченская Республика (12,80). За ней в десятке трезвости: республики Ингушетия (14,51), Дагестан (15,11), Карачаево-Черкесия (22,02), Кабардино-Балкария (23,14) и Калмыкия (24,95), затем Ставропольский край (25,30), Белгородская область (25,39), Северная Осетия — Алания (25,97) и Ростовская область (26,07). Москва в рейтинге заняла 28-е место — ее балл трезвости 33,39, Московская область на 56-м месте (37,61).

Регионами с высоким процентом алкоголезависимых стали Магаданская область (46,63), Чукотский автономный округ (45,12), Коми (44,98), Амурская область (44,81), Пермский край (44,55), Карелия (44,54), Бурятия (44,35), Сахалинская область (44,08), Нижегородская область (42,86), Камчатский край (42,12).

Новые данные отличаются от прошлогодних: тогда у составителей документа была другая система подсчета. Сейчас в рейтинг включили новый критерий оценки — число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Как отмечают авторы проекта, этот показатель решено было включить после раскрытия ряда громких преступлений, связанных с распространением в стране поддельного алкоголя.

Если в прошлогоднем исследовании авторы учитывали объем продаж только водки и пива, то в этот раз проанализировали реализацию водки, ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% и выше, коньяка и коньячных напитков, натуральных вин и игристых (шампанское), винных напитков, произведенных без этилового спирта и с ним, ликерных вин и фруктовых, пива и медовухи.



В рейтинге-2015 самыми «трезвыми» регионами были Чечня, Ингушетия, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Волгоградская область, Краснодарский край. Самыми «выпивающими» — Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Новгородская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Марий Эл, Костромская область, Тува.

Губернаторы, чьи регионы заняли знаковые места в рейтинге, вчера отказались от комментариев. Представитель от Коми в Совете Федерации Валерий Марков удивился, что республика попала в число самых пьющих. По его словам, на практике провоцировать людей к употреблению спиртного может в том числе безработица, невысокая заработная плата, но по этим показателям регион отнюдь не на последних местах.

— По продаже алкоголя на душу населения и статистике несчастных случаев из-за алкоголизма тоже регион не лидирует. В Коми понимают проблему, и работа ведется как на уровне властных структур, так и на уровне общественности. Думаю, что после такого рейтинга есть над чем серьезно подумать, есть над чем серьезно поработать, — отметил сенатор.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что данный рейтинг может стать точкой отсчета для глав некоторых регионов, заставит их задуматься и побороться за изменение позиций в нем. Однако подчеркивает, что однозначно оценивать работу глав регионов «за сложившиеся веками традиции» нельзя.

— В мусульманских регионах не пьют, потому что ислам это не поощряет, а на севере — напротив. Сложившиеся исторические традиции потребления алкоголя как-то некорректно использовать для оценки региональной политики, — считает эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев также отметил, что если в одном регионе губернаторам можно не прилагать особых усилий, чтобы народ не пил, то в другом на решение проблемы потребуются «атомные суммы».

— Если у человека есть предрасположенность к алкоголизму и он начал пить, то не сможет остановиться, даже если губернатор его попросит. Какой бы профилактикой главы регионов ни занимались, — считает Матвейчев.

— Губернаторы пьющих регионов разгромят своих подчиненных на оперативках и поручат немедленно решить проблему. Те подготовят план, в который внесут «усиление воспитательной работы и пропаганду отказа от алкоголя», проведение конкурса «трезвая Чукотка» и другие столь же малоэффективные меры. После пары совещаний план утвердят и положат на полку. Всё, больше не произойдет ничего, — полагает, в свою очередь, политолог Аббас Галлямов.

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