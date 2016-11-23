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Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

О том, в каком субъекте Федерации пьют меньше остальных, — в инфографике «Известий»

Проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате составили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ-2016». Самыми трезвыми регионами названы Чеченская Республика (12,80), Ингушетия (14,51) и Дагестан (15,11), а самыми пьющими — Магаданская область (46,63), Чукотский автономный округ (45,12) и Коми (44,98).

По сравнению с 2015 годом число критериев, по которым готовился список, сильно возросло. Наряду с другими условиями учитывались количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Если в 2015-м брался в расчет объем продаж водки и пива, то в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продукцию, вина, шампанское, ликер, медовуху и другие напитки.

Данный рейтинг также поможет оценить деятельность глав регионов. По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, благодаря этому списку можно выяснить, насколько успешно чиновники работают над улучшением здоровья граждан и «социального климата региона».

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкогольО том, в каком субъекте Федерации пьют меньше остальных, — в инфографике «Известий»

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Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

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