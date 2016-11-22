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Против захватившего отделение Ситибанка возбудили дело о терроризме

Ранее Араму Петросяну было предъявлено обвинение по статье «Захват заложников»

Против бизнесмена Арама Петросяна, который захватил заложников в московском отделении Ситибанка, возбудили дело о терроризме. Пресненский суд Москвы продлил его арест до 24 февраля.

Об этом сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

«Пока постановления об этом мы не видели, обвинение по новой статье ему еще не предъявлено», — уточнил защитник.

Ранее Петросяну было предъявлено обвинение по статье «Захват заложников».

Адвокат добавил, что следствие назначило обвиняемому стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, является ли он вменяемым и может ли отвечать за свои действия, передает «РИА Новости».

При этом в сентябре Мальцев сообщал, что врачи признали его подзащитного вменяемым.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа в отделении Ситибанка, расположенном на Большой Никитской улице в Москве. Мужчина с коробкой на шее угрожал себя взорвать.

В помещении банка находились четыре человека, которые стали заложниками. Позже он всех освободил и сам сдался правоохранителям.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Против захватившего отделение Ситибанка возбудили дело о терроризме

Ранее Араму Петросяну было предъявлено обвинение по статье «Захват заложников»

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