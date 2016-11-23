Отчисления с зарплаты россияне смогут контролировать онлайн

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена реализовать технологию, которая позволит гражданам видеть в личном кабинете на сайте ФНС, какие платежи и в каком объеме перевел работодатель — включая налог на доход физических лиц и отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР). Представители бизнеса смогут контролировать отчисления в Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это станет возможным в связи с переходом администрирования страховых взносов к налоговикам. О готовящихся изменениях рассказал во вторник глава ФНС Михаил Мишустин.



Как сообщил руководитель ФНС, после передачи администрирования налоговой службе у каждого гражданина появится больше возможностей видеть в личном кабинете, сколько его работодатель заплатил во все фонды.



— Сейчас мы реализуем технологию, согласно которой можно будет видеть, сколько перечислил работодатель. Благодаря этому потом будет проще формировать свои права, в том числе пенсионные, — сообщил он.



В пресс-службе ФНС «Известиям» подтвердили, что в рамках модернизации информационных сервисов планируется дополнить личный кабинет физического лица разделом, в котором будут отражаться сведения о начислениях страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Первые такие сведения станут доступны уже по итогам I квартала 2017 года. При этом взносы в ФОМС и ФСС будут отражаться в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде состояния расчетов с бюджетами в целом по организации, но не в личных кабинетах физлиц.

— Данные будут поступать из расчета по страховым взносам, предоставляемого плательщиком-работодателем ежеквартально. Соответственно обновляться в сервисе они будут с периодичностью раз в квартал, оперативно в течение нескольких дней после предоставления работодателем отчетности в налоговые органы, — сообщил представитель ФНС.



Он отметил, что опыт ПФР в предоставлении такой информации гражданам будет учтен, но налоговики будут использовать другие технологии.

Работодатель сегодня формирует несколько платежей с зарплаты работника. Напрямую из доходов сотрудников 13% направляются в налоговую в качестве НДФЛ, еще 22% от зарплаты за счет работодателя направляются в ПФР в качестве пенсионных взносов (в этом году — солидарная и накопительная части), 2,9% — в ФСС, 5,1% — в ФОМС.



Отчисления в Пенсионный фонд можно проконтролировать через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР, МФЦ и уполномоченные банки. Хотя возможность оперативного получения информации о взносах на данный момент ограничена. Как сообщил «Известиям» представитель ПФР, в личном кабинете гражданина на сайте фонда информация о страховых взносах сейчас обновляется ежеквартально. При этом в фонде рассчитывали с 2018 года обновлять данные ежемесячно.

Отчисления в другие внебюджетные фонды проконтролировать сложнее — для этого работнику придется сделать запрос в ФОМС и ФСС. Руководитель юридического отдела «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов отмечает, что объем отчислений в эти фонды никак не влияет на права граждан на получение услуг в рамках обязательного медицинского страхования или выплат в связи с временной нетрудоспособностью, даже если компания по какой-то причине нарушает порядок перечисления выплат.

Инициатива ФНС, возможно, отвечает будущим предложениям правительства по введению «налога на тунеядцев» и диверсификации системы медицинского страхования по объему уплаченных взносов, не исключает заведующий кафедрой РАНХиГС Илья Быковников, а также при персонализации всех платежей во внебюджетные фонды, что также может быть реализовано в будущем. Зная свои отчисления в ФОМС, работник сможет понять, в каком объеме он имеет право на медицинские услуги.

— В случае реализации соответствующих инициатив правительства знание о размере этих отчислений позволит работнику прогнозировать, на что он имеет право в рамках госуслуг: например, медицинская помощь или специальное страхование. Сегодня, условно говоря, по ОМС можно получить две томографии в год. В будущем, возможно, это будет привязано не к количеству услуг за период времени, а к взносам и стоимости услуг, — пояснил Илья Быковников.

Напомним, ранее глава Минтруда Максим Топилин предположил, что социальный взнос для нежелающих работать граждан (который окрестили «налогом на тунеядцев») может составить 20 тыс. рублей в год. Источник «Известий», близкий к обсуждению, утверждает, что в этом году законопроект вряд ли будет подготовлен — пока предложения о формате взноса слишком разные.

