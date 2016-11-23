Судьба счетов резидента

Статус валютного резидента закрепится за всеми россиянами, но если гражданин проводит за рубежом полгода и более, то ему не нужно будет уведомлять налоговые органы РФ о своих счетах и других активах. Такое послабление содержится в новых поправках к законопроекту «О валютном регулировании и валютном контроле», которые на днях подготовил Минфин, рассказали «Известиям» в финансовом ведомстве. В новой версии документа есть и еще два принципиально важных изменения, которые фактически освободят россиян, постоянно проживающих за рубежом, от необходимости уведомлять к 1 марта 2018 года налоговые органы о своих счетах. Источники «Известий» объясняют послабления опасением, что соотечественники, живущие за границей, могли начать в массовом порядке сдавать свои паспорта.

Чуть более недели назад в Минфине состоялось совещание, на котором обсуждались поправки в проект «О валютном регулировании...», рассказал «Известиям» источник, близкий к правительству. В итоге документ, который был опубликован финансовым ведомством для обсуждения в конце сентября, претерпел кардинальные изменения, сообщил собеседник «Известий». В Минфине информацию о том, что в проект были внесены существенные поправки, подтвердили.

— В целом верно, что за гражданами РФ статус валютного резидента закрепляется на постоянной основе, однако гражданин освобождается от отчетов перед налоговыми службами в случае, если по объективным и подтвержденным причинам проживает вне России с периодами возвращения в совокупности менее 183 дней в истекшем календарном году, — рассказал «Известиям» официальный представитель Минфина.



Он напомнил, что в предыдущей версии законопроекта речь шла о трех месяцах, то есть было принято решение увеличить срок пребывания российских граждан на территории страны, при котором им не нужно отчитываться перед налоговыми органами.

Важно иметь в виду, что сейчас, для того чтобы считаться резидентом Российской Федерации с точки зрения валютного законодательства, нужно провести в течение одного года на территории России хотя бы один день, напомнили в ведомстве.



— Мы предлагаем от такого режима перейти к тому, когда можно довольно часто бывать в России в течение года и при этом, оставаясь ее валютным резидентом, не быть обязанным уведомлять российские налоговые органы и отчитываться перед ними по заграничным счетам, а также свободно оперировать денежными средствами на заграничных счетах без учета ограничений, налагаемых российским валютным законодательством, — заявил представитель Минфина.

Если гражданин на постоянной основе живет за пределами России и зарабатывает свои деньги там, то экономической необходимости контролировать его нет, добавил собеседник «Известий». Чем и определяется срок (183 дня), который нужно находиться в стране, чтобы иметь обязательство уведомлять налоговые органы.



— Смысл ограничений, применяемых к гражданину — валютному резиденту (в базовом случае это гражданин, который живет в России, но имеет счет за рубежом), связан с защитой платежного баланса, предотвращающей необоснованный вывод капитала, — рассказали «Известиям» в Минфине.

Также в финансовом ведомстве сообщили, что есть еще одно важное изменение, которое связано с переходным периодом.



— Граждане, которые не будут являться валютными резидентами по состоянию на 31 декабря 2017 года и не возвратятся в РФ по состоянию на 1 января 2018 года, не будут должны уведомлять налоговые органы о своих счетах к 1 марта 2018 года, как это было предусмотрено в предыдущей версии законопроекта, — отметил представитель Минфина.



Имеется в виду, что если в течение 2017 года россиянин, постоянно проживающий за границей, не въезжал на территорию страны, то он освобождается от необходимости отчитаться о своих счетах и активах к 1 марта 2018 года. И только если в 2018-м он проведет в России 183 дня, то на 184-й он будет вынужден это сделать.



В Минфине рассказали и еще об одной существенной поправке:

— Также граждане не будут должны уведомлять налоговые органы и отчитываться по счетам, которые они закрыли до 31 декабря 2014 года, независимо от того, когда они их открывали, поскольку истечет установленный законом трехлетний срок хранения документов, подтверждающих открытие и совершение операций по этим счетам.



Фактически новый вариант документа хотя и наделяет постоянно проживающих за рубежом граждан статусом валютного резидентства на постоянной основе, но освобождает их от необходимости уведомлять налоговые органы. Как рассказал «Известиям» источник, близкий к правительству, предложенные в сентябре поправки к законопроекту вызвали неоднозначную реакцию. В частности, появились опасения, что граждане России, которые находятся за рубежом, начнут в массовом порядке отказываться от гражданства из-за статуса валютного резидента и необходимости отчитаться к 1 марта 2018 года. По оценкам, сейчас за рубежом постоянно проживает около 2 млн человек.



По мнению аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Марии Зининой, теперь можно не опасаться такого развития сценария.



— Для граждан, проживающих большую часть времени за границей, данные поправки позволят некоторым образом облегчить жизнь, поскольку они смогут пребывать на территории РФ в течение большего срока (например, по личной или деловой необходимости) без необходимости отчитываться. Кроме того, отмена обязательного уведомления налоговых органов о своих зарубежных счетах к 1 марта 2018 года снизит вероятность сдачи такими гражданами российских паспортов, — подчеркнула она.



Юрист московского офиса юридической компании «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов соглашается, что поправки Минфина, причем и первый, и второй вариант, смягчают контроль за доходами проживающих за рубежом граждан.



— 183 дня — это вполне достаточный срок, чтобы не терять связь с родиной и не отказываться от гражданства РФ, — полагает юрист.



Но он отмечает, что изначально у Минфина было две концепции изменения валютного контроля — либо приравнять валютное резидентство к налоговому, либо сохранить статус налогового резидента за всеми российскими гражданами.



— Насколько я знаю, Минфин больше склонялся ко второй позиции. Но изменение сроков пребывания граждан на территории РФ — 183 дня вместо трех месяцев — как раз говорит о том, что валютное резидентство теперь хотят приравнять к налоговому. Возможно, Минфин принял такое решение из чисто технических соображений — чтобы было легче считать. Это синхронизирует налоговый и валютный контроль, упростит администрирование, — полагает Руслан Маннапов.

Однако в Минфине эту версию отрицают. Официальный представитель ведомства заявил, что с точки зрения срока временного пребывания в РФ валютное резидентство совпадает с налоговым, но не более.



— Валютное резидентство не приравнивается к налоговому. Оно отличается своими целями: валютное резидентство вытекает из необходимости регулировать права резидентов на совершение тех или иных видов валютных операций и связанные с этим обязанности гражданина-резидента. Налоговое же резидентство вытекает из необходимости регулировать отношения налогоплательщика и государства по уплате установленных налогов и связанные с этим обязанности налогоплательщика-резидента, — уточнил представитель Минфина.

