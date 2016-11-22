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Вторник,
22 ноября
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СБУ опубликовала видео задержания российских военных в Крыму

По заявлению представителей украинских спецслужб, события происходили на КПП «Чонгар»

Служба безопасности Украины обнародовала видео, на кадрах которого, предположительно, зафиксировано похищение российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова на границе в Крыму.

Как отмечают представители СБУ, эти события происходили на контрольном пункте пропуска «Чонгар».

В какой-то момент на полосе между российским и украинским флагами начинается потасовка между двумя мужчинами. Таким же образом задерживают еще одного мужчину, находящегося в непосредственной близости к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ обманным путем заманили Максима Одинцова и Александра Баранова на территорию Украины, а затем похитили и увезли их в Николаевскую область. Сегодня, 22 ноября, российские военные были арестованы украинским судом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал случившееся провокацией украинских спецслужб и заверил, что сейчас над разрешением этой ситуации работают соответствующие российские органы.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

СБУ опубликовала видео задержания российских военных в Крыму

По заявлению представителей украинских спецслужб, события происходили на КПП «Чонгар»

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