СБУ опубликовала видео задержания российских военных в Крыму

Служба безопасности Украины обнародовала видео, на кадрах которого, предположительно, зафиксировано похищение российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова на границе в Крыму.



Как отмечают представители СБУ, эти события происходили на контрольном пункте пропуска «Чонгар».

В какой-то момент на полосе между российским и украинским флагами начинается потасовка между двумя мужчинами. Таким же образом задерживают еще одного мужчину, находящегося в непосредственной близости к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ обманным путем заманили Максима Одинцова и Александра Баранова на территорию Украины, а затем похитили и увезли их в Николаевскую область. Сегодня, 22 ноября, российские военные были арестованы украинским судом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал случившееся провокацией украинских спецслужб и заверил, что сейчас над разрешением этой ситуации работают соответствующие российские органы.

