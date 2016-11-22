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В СБУ допустили обмен похищенных в Крыму военных РФ на украинцев

В украинском ведомстве утверждают, что Одинцов и Баранов раньше служили в ВСУ и против них открыто уголовное дело о дезертирстве

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицaк не исключает возможности обмена украинских граждан на похищенных российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.

«Теоретически всё может быть [возможность обмена], но их судьбу будет сначала определять следователь... а потом уже, возможно, суд», — цитирует слова Грицaкa «Федеральное агентство новостей». 

Напомним, сотрудники СБУ обманным путем заманили российских контрактников на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании. Затем Максима Одинцова и Александра Баранова похитили и увезли в Николаевскую область.

Сегодня, 22 ноября, российские военные были арестованы украинским судом. В СБУ утверждают, что россияне раньше служили в украинской армии и против них открыто уголовное дело о дезертирстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал случившийся инцидент провокацией украинской стороны в отношении граждан РФ и заверил, что ситуация находится на контроле российских правоохранительных органов.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили о задержании 9 ноября членов группы главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавших проведение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. У задержанных были изъяты взрывные устройства, оружие и боеприпасы, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. Всего было задержано пять человек.

По решению Ленинского районного суда они были заключены под стражу.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В СБУ допустили обмен похищенных в Крыму военных РФ на украинцев

В украинском ведомстве утверждают, что Одинцов и Баранов раньше служили в ВСУ и против них открыто уголовное дело о дезертирстве

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