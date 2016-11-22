В СБУ допустили обмен похищенных в Крыму военных РФ на украинцев

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицaк не исключает возможности обмена украинских граждан на похищенных российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.



«Теоретически всё может быть [возможность обмена], но их судьбу будет сначала определять следователь... а потом уже, возможно, суд», — цитирует слова Грицaкa «Федеральное агентство новостей».

Напомним, сотрудники СБУ обманным путем заманили российских контрактников на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании. Затем Максима Одинцова и Александра Баранова похитили и увезли в Николаевскую область.



Сегодня, 22 ноября, российские военные были арестованы украинским судом. В СБУ утверждают, что россияне раньше служили в украинской армии и против них открыто уголовное дело о дезертирстве.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал случившийся инцидент провокацией украинской стороны в отношении граждан РФ и заверил, что ситуация находится на контроле российских правоохранительных органов.



Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили о задержании 9 ноября членов группы главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавших проведение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. У задержанных были изъяты взрывные устройства, оружие и боеприпасы, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. Всего было задержано пять человек.



По решению Ленинского районного суда они были заключены под стражу.

